Nyheter

Ni av ti støtter koronatiltak videre

Regjeringen forlenger de drastiske koronatiltakene til etter påske. Beslutningen får støtte av 90 prosent av det norske folk, viser en fersk måling.

6 prosent av de spurte svarte at de ikke støtter videreføringen av de nasjonale tiltakene, mens 4 prosent ikke hadde noen mening. Det viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

New Zealand erklærer unntakstilstand

New Zealands statsminister Jacinda Ardern innførte onsdag unntakstilstand etter at antallet koronasmittede i landet økte med 50 og passerte 205 bekreftede tilfeller.

– Fra midnatt bunkrer vi oss inne for fire uker for å prøve å stanse viruset fra å spre seg, sa Ardern til parlamentet onsdag, melder Reuters.

Oppgangen fortsetter på børsene i Asia

Etter den kraftige oppgangen på Wall Street tirsdag, og i lettelse over at OL i Tokyo ikke ble avlyst, men utsatt, fortsatte den japanske børsen oppgangen onsdag.

For tredje dag på rad styrker Nikkei-indeksen på børsen i Tokyo seg og åpnet med en oppgang på 4,97 prosent, til 18.991 poeng, da handelen startet onsdag. Dermed har indeksen styrket seg merkbart fra 16.373 poeng på bare få dager.

Cruiseskip får skylden for enorm smitteøkning

200 nye smittetilfeller knyttes onsdag til cruiseskipet Ruby Princess, som slapp 2.700 passasjerer i land i Sydney tross kjennskap til mulig smitte. 7News Australia melder at rundt en tredel av passasjerene skulle videre til andre land i verden.

Australia registrerte tirsdag rundt 430 nye koronatilfeller. Rundt 330 av dem kan trolig knyttes til smittede som fikk gå i land fra Ruby Princess sist torsdag.

Jordskjelv på 7,5 utenfor Russland

Et jordskjelv med styrke 7,5 har blitt utløst ved den russiske øygruppen Kurilene, nord for Japan, opplyser amerikanske US Geological Survey (USGS). Jordskjelvet ble meldt litt over klokka 4 natt til onsdag

Skjelvet skjedde på 59 kilometers dybde i havet, 219 kilometer sør-sørøst for byen Severo-Kurils på en av de nordligste øyene i øygruppen.