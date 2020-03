Nyheter

(SMP): – Drosjenæringa er i en meget vanskelig situasjon inntektsmessig. Nesten all kjøring er borte da både pasienttransport med drosje og andre oppdrag er svært redusert. All skolekjøring har stoppa. Likevel ønskes det at drosjene opprettholder ei form for beredskap hele døgnet, skriver Per-Morten Bjørlykke, styreleder i Norges Taxiforbund avdeling Møre og Romsdal i et brev til kommunene i fylket.