Ny person bekreftet korona-smittet i Molde

Nyheter

Mandag kveld ble en ny person bekreftet smittet av koronaviruset i Molde. Totalt er det nå seks personer i Molde som er bekreftet smittet, hvor en av dem er friskmeldt.

Kommuneoverlege Cato Innerdal forteller at personen ble smittet under et utenlandsopphold.

- Personen har vært i karantene siden vedkommende kom hjem. Vi har god oversikt over hvem personen har vært i kontakt med, og vedkommende har ikke vært i kontakt med andre enn sin samboer, sier han.

Innerdal forteller at de også har god oversikt over hvem de andre smittede i kommunen har vært i kontakt med.

Disse skal testes

Molde kommune følger Helsedirektoratet sine retningslinjer for hvem som skal testes for koronavirus. Det er:

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med behov for innleggelse (symptomene er feber, hoste, og/eller kortpustethet)

Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt luftveisinfeksjon

Personer med akutt luftveisinfeksjon og som har vært i nærkontakt med smittet person

Spesielt sårbare grupper vurderes (selv ved milde symptomer)

Er du i en disse gruppene, skal du ringe Molde kommunes koronatelefon: 906 90 626 for å få avtale om testing på Træffhuset. Telefonen er åpen alle hverdager: 08:30 - 12:00 og 13:00 - 15:00.

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg ved å ta en "koronasjekk".

Tiltak ved hjemmekarantene



Dette skriver FHI om hjemmekarantene:

Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det betyr å:

ikke gå på jobb eller skole

unngå lengre reiser innenlands, eller reise utenlands

ikke ta offentlig transport

unngå steder der man lett kommer nær andre

som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan personen gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek men må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal personen holde seg hjemme

Helsepersonell som skal inn til personer i hjemmekarantene trenger ikke å følge spesielle råd for beskyttelse, men må følge basale smitteverntiltak.

Husstandsmedlemmer til person i hjemmekarantene skal være ekstra årvåkne på egne symptomer, men blir ikke selv satt i karantene.

Varighet av hjemmekarantene

Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset.

Husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet covid-19 må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke oppheves, og minimum 14 dager etter karantenen startet.

Personer som har reist utenfor Norge skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst

Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

Hjemmeisolering

Dette skriver FHI om hjemmeisolering:

Hjemmeisolering gjelder for de som har fått påvist covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på sykehus.

Tiltak ved hjemmeisolering

Hjemmeisolering innebærer at pasienten ikke skal gå ut. De skal holde avstand til andre i hjemmet. Om mulig skal de bruke eget rom og bad, og egne baderomsartikler. Det anbefales hyppig renhold.

Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert eller deres husstandsmedlemmer, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Hjemmeisolering oppheves vanligvis 7 dager etter symptomfrihet.