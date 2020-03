Nav oppfordrer alle som søker dagpenger om å registrere CV-en sin

Nyheter

– Det er utrolig viktig for oss at de som søker om dagpenger også registrerer sin egen CV, sier fylkesleder i Nav, Stein A. Veland til Romsdals Budstikke.

– Det er viktig for oss, og for samfunnet, at det finnes en oversikt over hvilken kompetanse som er tilgjengelig i den situasjonen vi nå er i. Når du gjør denne registreringen, vil CV-en din havne på arbeidsplassen.no – dette er Nav sin side. Når det ikke er unntakstilstand så er dette et greit utstillingsvindu – arbeidsgivere vil kunne se din kompetanse der. Men akkurat nå er det noe mer, understreker Veland.

– En del næringer opplever at de har store behov som må dekkes for at samfunnsmaskineriet skal gå rundt. Det er en del kommunale initiativ rundt dette, parallelt med Nav, spesielt for å registrere personer med kompetanse innen helsesektoren. Men transport er også en samfunnskritisk oppgave, og mange andre funksjoner. Så registrer deg, det handler ikke om at du skal skifte jobb nå, men at vi trenger en oversikt. Dette er frivillig, men vil være til stor hjelp for samfunnet vårt – rett og slett for at vi skal få de viktige funksjonene i samfunnet skal fungere, sier Veland.