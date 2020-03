Helsearbeider på Nordmøre var i karantene - gikk på fest

Nyheter

NRK skriver at helsearbeideren på Nordmøre i perioden 10.–12. mars hadde kontakt med en pasient som var smittet av koronaviruset. Som følge av dette var helsearbeideren satt i karantene i to uker.

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at vedkommende på tross av at personen var i karantene, sist helg gikk på fest til en nabo.

Politiadvokat Mathias Haber uttaler til NRK at vedkommende har uttrykt anger for å ha gått på festen. Helsearbeideren har testet negativt for koronaviruset.

Politiet sier en skal følge karantenereglene selv om en tester negativt.

NRK skriver at det var helsearbeideren som meldte fra til arbeidsgiveren sin om festen, og arbeidsgiveren valgte så å melde vedkommende til politiet.

Politiet har ilagt helsearbeideren en bot på 20.000 kroner for brudd på smittevernlova, for første gang her i fylket. Men politiet opplyser at de får stadig tips om brudd på reglene.