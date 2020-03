En person smittet av koronaviruset i Hustadvika kommune

Nyheter

Det skriver kommunen i en pressemelding.

Personen har vært på reise i Spania, og ble syk kort tid etter hjemkomst. Personen har vært i karantene siden hjemkomst og er nå isolert. Vedkommende har det etter forholdene bra.

Kommunen sitt smittesporingsteam jobber nå med sporing av smitten.

Til Romsdals Budstikke sier ordfører Tove Henøen at kommunen er godt forberedt på å få tilfeller av smitte.

– Vi har vært forberedt på at det også skal komme registret smitte i vår kommune. Vi har utarbeidet rutiner for dette, og vårt smittesporingsteam har satt i gang sitt arbeid. Foreløpig ser det ut til at vi har god oversikt siden personen har sittet i karantene siden hjemkomst, sier Henøen.