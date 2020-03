Nyheter

Nye prosedyrer i Jensen/Cappelen-saken

Tredje runde i Jensen/Cappelen-saken pågår i Borgarting lagmannsrett og tirsdag starter prosedyrene.

Av smittevernhensyn vil rettssalen ikke være åpen for publikum, men det vil bli overført lyd og bilde til en annen sal i tinghuset. Det vil her være adgang for maksimalt fem publikummere.

Skjebnedag for OL: Abe og Bach i møte

Japans statsminister Shinzo Abe og president i Den internasjonale olympiske komité (IOC) Thomas Bach skal ha telefonkonferanse tirsdag

Den vil foregå klokka 12.00 norsk tid, ifølge den japanske regjeringen.

Pressemøter om koronasituasjonen

Helseminister Bent Høie (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) holder en felles, daglig pressebrifing om koronasituasjonen i Norge, den er tentativt klokka 16, men det kan avvike.

Ledelsen i Helse sør-øst holder for øvrig en presseorientering der klokka 13.

Nav med arbeidsledighetstall

Nav kommer med sin ukentlige statistikk over arbeidsledige klokka 14.

I slutten av forrige uke meldte Nav at siden koronatiltakene ble innført, har 185.300 søkt Nav om dagpenger. Arbeidsledigheten var da på over 6 prosent, den høyeste siden 1930-tallet, ifølge NHO.

Internasjonale ministermøter på skjerm

G7-landenes utenriksministre møtes tirsdag, møtet holdes som videokonferanse.

Også tirsdag skal EU ha ministermøte for allmenne saker som videokonferanse. Eurosonens finansministre skal også møtes på videokonferanse, den starter tirsdag kveld 18.30, og koronavirusets følger for økonomien er tema.

Fem år siden Germanwings-styrten

Det er fem år siden den tyske andrepiloten Andreas Lubitz med vilje styrtet Germanwings rute 9525 i de franske Alpene.

Alle de 150 som var om bord, omkom.