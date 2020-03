Hva gjør du når du sitter alene på vakt og får inn melding om at et cruiseskip med 1400 passasjerer er i havsnød?

Nyheter

I den nye RB-podkasten «Innsikt» får du få et innblikk i det som skaper debatt og engasjement i Romsdals-regionen. Den første episoden handler om en av de største nyhetshendelsene i 2019 - Viking Sky.

Journalist Pernille Huseby var alene på jobb da alarmen gikk og Viking Sky var i havsnød i kraftig vind utenfor Hustadvika. Journalist Vidar Myklebust var på vei til jobb da hendelsen inntraff. Nå snakker de med ansvarlig redaktør, Ole Bjørner Loe Welde, om hvordan de opplevde dagene med evakueringen, hjelpen som kom til og det å se skipet komme inn til Molde. De snakker også om hvordan det var å håndtere all informasjonen som kom inn og hvilke etiske vurderinger som ble gjort underveis.

Lørdag 23. mars 2019 gikk alarmen. 1373 passasjerer og mannskap var i livsfare da Viking Sky fikk problemer i kraftig vind i Hustadvika. Journalist Pernille Huseby hadde nettvakt på Rbnett, da de første meldingene begynte å komme.

- Jeg tenkte umiddelbart at dette kom til å løse seg relativt kjapt. Men jeg begynte etter hvert å lukte lunta, og at dette kunne være mer alvorlig enn jeg først trodde. Jeg var alene på jobb, og visste det var meldt dårlig vær, og var derfor OBS på det. Det hadde vært noen småsaker, blant annet et avrevet låvetak på Farstad Jeg satt og forsøkte å få bonden i tale da de første meldingene kom. Viking Sky sendte mayday klokka 14.15, og jeg tror vi hadde saken ute på Rbnett tre minutt senere, sier hun.forteller hun.

Etter hvert kom flere medarbeidere på jobb, blant annet journalist Vidar Myklebust.

Han var en av de første til å snakke med menneskene som akkurat hadde opplevd de mest dramatiske minuttene i sine liv.

- Jeg hadde fått meldinga om Viking Sky da jeg var på vei til jobb, og var litt usikker på hvor alvorlig det var. Men da jeg kom på jobb forsto jeg det. Blant annet fordi det var litt vanskelig å få tak i folk som kunne si noe om det. Vi fikk samtidig mange telefoner inn, både fra private og andre journalister, som ville vite hva som skjedde. Det var alvor, sier han.

Litt senere ble det klart at de over 1300 passasjerene skulle evakueres fra skipet. Takket være en årvåken medarbeider, Rigmor Sjaastad Hagen, fikk RB vite at de skulle evakueres til Brynhallen, og et team ble sendt dit. Passasjerene ble senere fraktet til ulike hotell, blant annet Seilet og Alexandra i Molde. Det ble tatt flere vurderinger knyttet til hvordan journalistene skulle tilnærme seg de evakuerte.

- Jeg husker at vi to, Vidar, reiste til hotellene i byen, og møtte mennesker som var blant de første evakuerte. Hvordan vil du beskrive den situasjonen, Vidar? spør Loe Welde.

- Jeg vil beskrive den som overraskende rolig. Men flere beskrev opplevelsen som det mest grusomme de har vært med på i hele sitt liv. Men mange var også rolige. Alle var takknemlige for hjelpen de hadde fått, og måten alle hadde stilt opp, forteller Myklebust.

Hør podkasten ved å trykke play i spilleren over. Episoden kan du ellers høre der du vanligvis hører podkast og dersom du abonnerer på Innsikt, får du alle episoder rett inn biblioteket ditt.

NB: Denne podkasten ble spilt inn før korona-situasjonen.