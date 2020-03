Nyheter

Sluttrapport om Swedbank i dag

Det internasjonale advokatfirmaet Clifford Chance slipper mandag morgen klokka 7 sin analyse av Swedbank og det som mistenkes å være en svært omfattende hvitvasking av penger gjennom bankens virksomheter i Baltikum. I utredningen inngår kunder, transaksjoner og aktiviteter fra 2007 til mars 2019, ifølge Swedbank.

Clifford Chance ble hyret inn av Swedbank-styret. Etter framleggingen blir det pressekonferanse med Swedbanks ledelse klokka 10.

Den tyske regjeringen legger fram krisepakke

Statsminister Angela Merkels regjering ventes å legge fram en krisepakke for å møte problemene pandemien fører med seg.

Totalt skal det være snakk om å sprøyte in 822 milliarder euro i den tyske økonomien, og strenge tyske budsjettregler legges vekk.

Kulturpriser for barne- og ungdomslitteratur

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur blir delt ut mandag. Offentliggjøring av prisvinnerne, ledsaget av kultur- og likestillingsministerens gratulasjoner og juryens begrunnelse, sendes ut som pressemelding.

På grunn av rådene fra helsemyndighetene om å avstå fra å avholde arrangementer på over 100 personer, er det tradisjonelle utdelingsarrangementet avlyst.

New York-børsen stenger gulvet for handel

På New York-børsen skal all handel fra mandag gjennomføres elektronisk, og det såkalte gulvet stenges for meklere for å hindre virusspredning.

Det kan for øvrig bli en tøff dag på børsen i USA, der Demokratene og Republikanerne har jobbet hektiske hele helga uten å få på plass en økonomisk krisepakke. Første avstemming om avtalen endte i brudd søndag kveld, men forhandlingene fortsetter.

Ett år siden IS-kalifatet falt

Det er ett år siden den kurdiske opprørsalliansen SDF erklærer endelig seier over IS etter en langvarig offensiv mot ekstremistgruppas siste tilholdssted Baghouz i Syria.

– Dette betyr ikke at vi har gjort slutt på terrorisme og Daesh, sa SDFs internasjonale talsmann Abdel Kareem Umer den gang, og advarte mot å tro at IS-trusselen var over.