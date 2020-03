– Klar for å bidra som lege i denne tøffe helsesituasjonen

Nyheter

ELNESVÅGEN: I 2017 startet ALIS-Vest-prosjektet. ALIS er en forkortelse for allmennlege i spesialisering. Formålet med ALIS-prosjektet er å sikre rekruttering til fastlegehjemlene og de andre allmennmedisinske oppgavene i kommunen og å sikre et godt, faglig innhold i spesialistutdanningen av allmennleger. Blant virkemidlene er fast ansettelse og økonomisk kompensasjon for å følge kursing og veiledning i spesialiseringsløpet.