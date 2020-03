Sjukehusene i Helse Midt-Norge mer enn dobler intensivkapasiteten

Nyheter

I en normalsituasjon har sjukehusene i Helse Midt-Norge 49 intensivplasser med respirator. Dette er det de maksimalt kan håndtere innenfor vanlig drift.

Men ved økt behov for intensivkapasitet under koronautbruddet, kan antallet mer enn dobles, til om lag 110 plasser, opplyser Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Må sette annet på vent

– Det vil blant annet innebære å gjøre om andre lokaler til intensivrom, og vil bety at mye planlagt kirurgisk virksomhet blir satt på vent for å gi plass til kirurgi som ikke kan bli utsatt og for å frigjøre personell til intensivbehandling, heter det fra Helse Midt-Norge.

Flere intensivplasser vil også kreve økt bemanning og supplering av utstyr og forbruksmateriell.

Alle helseregionene i Norge samarbeider om beredskapslager, og det er etablert en egen gruppe som tar hånd om dette samarbeidet.

– Blir arbeidet godt

Ved flere sjukehus er det nå startet opplæring og simuleringstrening for helsepersonell som ikke jobber i intensivavdelingene til vanlig.

– Det blir arbeidet godt og grundig i alle våre sjukehus for å planlegge og forberede utvidelsen av intensivkapasiteten, både med tanke på bemanning og på utstyrssiden, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge.