Flere baker brød sjøl. Her var de utsolgt for gjær

TRESFJORD: – De to første dagene etter at de nye reglene rundt korona kom, var det stor pågang i butikken. Da var det også mange som kjøpte hermetikk. Men vi opplevde ingen hamstring, folk her i Tresfjord er kjempegreie, sier Liv Borghild Hildre bak kassa i Eurospar-butikken.