Nyheter

Mann til sykehus etter vold i Oslo

En mann i starten av 30-årene er fraktet til sykehus med alvorlig knivskader etter en voldshendelse i Oslo natt til søndag. En mann er pågrepet.

Politiet i Oslo fikk melding klokken 4.50 om det hadde vært en tildragelse i Thorvald Meyers gate i Oslo og at tre personer var på stedet.

Italia stenger all produksjon som ikke livsnødvendig

Statsminister Giuseppe Conte beordrer at all aktivitet som ikke er nødvendig, av kritisk betydning eller uunnværlig for nødvendige goder i Italia skal stenge.

Beskjeden kom lørdag i et siste innstrammingstiltak for å demme opp for koronavirusutbruddet som knyttes til 4.825 dødsfall i Italia.

Over 13.000 døde med koronavirus

Antall bekreftede smittede med koronaviruset i verden er nå 308.245, mens antall døde med covid-19 er 13.068. Nær én milliard er i hjemmeisolasjon.

Det er nettstedet Worldometer som registrerer at nye topper nås når antall smittetilfeller og dødsfall telles for pandemien.

Australia med ny krisepakke og strenge tiltak

Australias statsminister kunngjorde søndag en ny krisepakke på 437 milliarder kroner for å sikre små bedrifter og la fram nye tiltak mot smittespredning.

Den nye krisepakken er på 66 milliarder dollar, slik at den totale summen nå er 189 milliarder dollar, over 1.250 milliarder kroner etter dagens kronekurs. Det tilsvarer omkring 10 prosent av Australias økonomi, ifølge ABC News.

Visepresident Pence testet negativt for viruset

USAs visepresident Mike Pence og kona Karen har testet negativt for koronaviruset. Det bekrefter Pences talsperson på Twitter lørdag.

Visepresidenten og kona ble testet etter at et medlem av staben hans ble syk onsdag og testet positivt for koronavirus torsdag.

Hektisk arbeid i USA med historisk redningspakke

Forhandlere fra Kongressen og Det hvite hus arbeidet lørdag og utover kvelden hektisk med å hamre ut en enorm økonomisk redningspakke for et koronarammet USA.

I 20.30-tiden lokal tid tvitret den republikanske senatoren Marco Rubio om at iallfall ett punkt var krysset av på lista: Avtale om grunnleggende betingelser for plan om 350 milliarder dollar for å beskytte jobbene til 58 millioner amerikanere og over 30 millioner små bedrifter.