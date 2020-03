Oslo kommune forbyr alkoholskjenking

Nyheter

Forbudet gjelder fra klokka 20.30 lørdag kveld. Matservering er fremdeles tillatt.

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon. Vi må ta vare på hverandre og få kontroll på smittesituasjonen. Dessverre ser vi at de som holder åpent ikke overholder reglene. Da er vi nødt til å gjøre tiltak, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen til NRK.

Torsdag og fredag ble til sammen 650 steder observert. Kontrollene fortsatte også lørdag.

– Vi er glade for at de aller fleste steder er med på dugnaden og har valgt å stenge. Det er drøyt 50 steder med skjenkebevilling som ikke tar regelverket på alvor. I tillegg ser vi at aktører som har holdt stengt til nå, åpner igjen. Denne utviklingen må stoppes, sier Evensen i en pressemelding.

Fredag ble det kjent at byrådet i Oslo har vedtatt en forskrift som gir anledning til å forby skjenking av alkohol på serveringssteder i hovedstaden.

– Gjennom de siste dagene har vi sett at både utesteder og innbyggere ikke følger smittevernreglene. Vi har sett for mange eksempler på serverings- og skjenkesteder som ikke følger reglene. Derfor tar vi nå dette grepet, som vi varslet allerede på fredag, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).