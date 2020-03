Nyheter

Det er nå full splid om hver enkelt kommunene selv kan gjøre karantenevedtak på generelt grunnlag.

Å gi friske tilreisende personer hjemmekarantene, bare fordi de kommer reisende fra Oslo eller andre steder med høy utbredelse av covid-19, er ulovlig frihetsberøvelse, sier jusprofessor Hans Petter Graver til NRK.

Jusprofessor mener Molde kommune bryter loven Det gjelder også de andre kommunene som ilegger friske tilreisende en karantene.

En rekke kommuner i Møre og Romsdal har i dag slike karanteneregler, og i Molde kommer de ikke til å endre på dette bare på grunn av jusprofessor Gravers utspill.

– Et nødvendig tiltak

– Vi har vært i en dialog med myndighetene, og mener at dette er et nødvendig tiltak slik situasjonen er akkurat nå, sier kommuneoverlege Cato Innerdal til Rbnett.

– Samtidig så registrerer jeg også at heller ikke regjeringen har påpekt at denne typen vedtak er ulovlig. De har sagt at den er uønsket. Men vedtakene vi har fattet, og mange med oss, har skjedd etter anbefaling med Fylkesmannen, og det er også Fylkesmannen som er klageinstans på denne typen vedtak, understreker kommuneoverlegen.

– Vi tar det til etterretning det Graver sier, men våre vedtak er fattet etter dialog med myndighetene.

Ikke anbefalt

Samtidig sier Innerdal at det er bra om vi – i ettertid – kan få en diskusjon hvordan nasjonalt smittevern skal håndheves.

– I Folkehelseinstituttets anbefalinger så sier de at dette ikke er et anbefalt tiltak, og det er vi enige i på sikt. Men slik situasjonen er akkurat nå, så mener vi dette er riktig. Dette for å forsinke smitteutbredelsen ytterligere, slik at vi får kjøpt oss mer tid til å forberede oss på de utfordringene som vi kommer til å møte.

Gjelder fram til fredag

Molde kommune fornyet sitt vedtak fredag ettermiddag, der de ilegger alle reisende fra sør for Møre og Romsdal og Trøndelag en hjemmekarantene i 14 dager. Vedtaket gjelder i sju dager, altså fram til kommende fredag. I begrunnelsen for det nye vedtaket, skriver Cato Innerdal blant annet:

«I motsetning til vedtak av 15.03.20 er det min vurdering at vedtaket er nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Jeg er blitt kjent med at Kristiansund kommune har blitt satt i en vanskelig situasjon, og må etablere ny legevakt. Det jobbes også intensivt i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av smitteutbredelsen anses derfor som avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen».

– Det er nødvendig at vi fatter et slikt solidaritetsvedtak for å holde smitten unna vår region, sier Innerdal til Rbnett.

– Vedtaket gjelder fram til fredag. Hva skjer etter dette?

– Per i dag framstår det ikke som sannsynlig at vi kommer til å fatte et tilsvarende vedtak. Så fra førstkommende fredag vil vi trolig ikke ha slike karantebestemmelser i Molde.