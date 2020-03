Tusenvis deltar i begravelser på nett

Nyheter

I forrige uke forbød regjeringen forsamlinger på mer enn 50 personer. Noen begravelsesbyråer anbefaler derfor kremering og en seremoni senere.

Flere steder er det innført enda strengere regler. I Stiklestad prosti kan maks 15 delta i en gravferd, melder Trønder-Avisa.

– På grunn av koronakrisen vil det i kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa være et tak på 15 deltakere under begravelser. Dette er bestemt av kommunale myndigheter i samråd med prost i Stiklestad prosti, skriver prostiet i en pressemelding fredag.

Mange følgere

Jølstad begravelsesbyrå, som holder til i Oslo med rundt 90 ansatte, har imidlertid den siste uken gjennomført 85 seremonier med inntil 50 deltakere. 14 av disse ble direkteoverført, med rundt 1.000 visninger og 2–3000 deltakere til sammen.

– Begravelsesritualet består av eldgamle tradisjoner. Pårørende og etterlatte viser en imponerende vilje til nytenkning, sier administrerende direktør Jan Willy Løken i begravelsesbyrået.

Han varsler at det blir flere begravelser med de aller nærmeste nå, og at mange velger å utsette større arrangementer til situasjonen har normalisert seg.

Minnesider

Løken påpeker at det i Norge er et lovkrav og forventning om at de som dør, skal gravlegges innen ti virkedager. Samtidig er det mange kirker og kapell som har sett seg nødt til å stenge. Da må man finne nye løsninger.

– Minnesidene har økt pågang. I stedet for å besøke seremonien og etterlatte viser mange omtanke ved å skrive en hilsen og tenne et digitalt lys, sier Løken.

Leser man dødsannonsene i disse dager, vil man oppdage at begravelsen gjerne bare er for inviterte, og det ikke står hvor den finner sted.

Byråer samarbeider

I kirken legges programmene gjerne ut på benkene, med god avstand imellom. Ingen fysisk minneprotokoll blir lagt ut.

Tilgjengelige lokaler og bemanning har også blitt en utfordring i flere kommuner. Alt av vikarer er kalt inn, og flere begravelsesbyrået samarbeider for å få det til å gå rundt.

Både hoteller og andre lokaler er tatt i bruk, blant annet for å få god nok plass mellom deltakerne. Livssynsnøytrale gravferder er også blitt tatt inn i kirkene.