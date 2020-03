Kommunen forventer 7-10 prosents årlig avkastning

Nyheter

Molde kommune skal vedta en overordnet strategi for sitt eierskap i Istad AS. Som kjent gjorde kommunestyret et enstemmig vedtak i desember i fjor om å kjøpe eierandelen som Moldekraft hadde i Istad AS. Kommunen har videresolgt halvparten av disse aksjene til Molde kommunale pensjonskasse. Det vil si at kommunen nå eier 42,5 prosent og Molde kommunale pensjonskasse 8,5 prosent av Istad-konsernet, til sammen 51 prosent.