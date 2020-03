Treng utstyr til smittevern - inviterer til dugnad

Nyheter

Vi veit at mange bedrifter i Møre og Romsdal har denne typen utstyr og vi ønskjer å komme i kontakt med dei som har utstyr å avsjå. Samtidig vil eg nytte anledninga til å takke alle dei som allereie har bidrege med utstyr til sjukehusa vår, seier adm. dir. Øyvind Bakke.

Lite utstyr på lager

Helse Møre og Romsdal seier at dei framleis har nødvendig smittevernsutstyr på lager, men at dei har eit lite lager av enkelte varer. Det blir jobba både regionalt og nasjonalt med å skaffe til veie utstyr slik at framtidige behov kan sikrast.

– Vi har ein situasjon både regionalt og nasjonalt der vi førebels ikkje har sikra stabile og tilstrekkelege leveransar av smittevernsutstyr, men det blir jobba med ulike løysingar og eg har tru på at situasjonen vil betre seg, seier Bakke.

Ta kontakt

Bedrifter som ønskjer å bidra med utstyr kan ta kontakt på følgjande måte: