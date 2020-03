Oppretter omsorgstelefon for elever

Nyheter

Fra 23. mars kan skoleelever i Hustadvika ringe eller sende en melding til et eget nummer i kommunen dersom de har spørsmål om koronaviruset eller andre ting - eller bare trenger å snakke med noen.

Også Aukra tilbyr omsorgstelefon for elevene – Tenkte det var mange som satt hjemme nå og som ikke har det så lett.

– Dette gjør vi for at de som trenger det skal ha noen å snakke med som har tid til å lytte og som kan gi dem støtte, sier ordfører Tove Henøen til Romsdals Budstikke.

Problemer forsterkes

Det trenger ikke være spørsmål som har med koronaviruset å gjøre.

– Det kan være alle typer bekymringer og spørsmål. Mange har utfordringer i livet sitt fra før. Noen kan ha en vanskelig situasjon hjemme, i forhold til venner, eller andre ting i livet som kan bli forsterket slik situasjonen er nå. Vi vet at mange er redde eller bekymret og har mange spørsmål. Da vil vi at de skal ha en mulighet til å få snakke om det med en voksen, sier Henøen.

Psykologspesialist Solfrid Raknes: Solfrids råd for å snakke med barn som er redde for korona - Redsel kan vere bra, seier psykologspesialist Solfrid Raknes. Her er hennar råd til god samtale med barn om vanskelege kjensler.

Helsesykepleier

I tillegg til å ringe eller sende melding skal det også bli mulig å ta kontakt via tjenesten Teams.

Også Helsesykepleier og skolehelsetjenesten opprettholder noen av tilbudene i tiden fremover for å fange opp barn og unge som har ekstra behov.

– Helsetjenesten vil ta kontakt med foresatte til elever vi har hatt oppfølging av for å høre hvilket behov de har framover, sier Henøen.

I samarbeid med fylkeskommunen har Hustadvika også opprettet tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

– Vi er særlig oppmerksomme på ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser. For tiden gir vi tilbud til mellom 15 og 20 barn, men tallet varierer fra dag til dag.

Korona-telefon

Hustadvika kommune har også opprettet en koronatelefon for de som har spørsmål om symptomer eller har spørsmål om testing. Telefonen skal brukes for å avtale tid til testing ved kommunens «drive-through»- stasjon ved Helsehuset på Eidem.

– Vi har hatt noen innkjøringsproblemer. Pågangen har vært såpass stor at vi nå har doblet bemanningen, sier Henøen.

Ingen smittet

85 personer er testet for koronasmitte i Hustadvika så langt. 49 er testet negativt, mens man avventer resultatet av de 36 andre testene. Torsdag ettermiddag er det ikke registrert noen smittede i kommunen, men ordfører Henøen tror det bare er et spørsmål om tid før det også bli registrert smittede i Hustadvika.

– Før eller siden vil det komme, men jeg føler vi er godt rustet til å møte flere scenarier. Vi har en meget dyktig administrasjon og kriseledelse, og vi har gode planer, sier Henøen.

Tidlig ute

Hustadvika var tidlig ute med å innføre strenge tiltak og gjøre forberedelser.

– Det er jeg glad for at vi gjorde. Det gjør at vi har kontroll på situasjonen, sier Henøen.

– Hva er din største bekymring nå?

– Det er varigheten av dette. Hvis dette varer lenge så vil det komme en del utfordringer vi ikke ser nå. Det gjelder psykisk og fysisk helse, bedriftenes situasjon og arbeidsplasser som kan gå tapt. Og hvordan vi skal holde personalet vårt friske. Vi har kontroll nå, men i lengden er det en utfordring.

Kommunen har kartlagt helsepersonell i kommunen som ikke jobber innen helse til daglig og bedt de om å melde seg.

– Vi har fått god respons og det er vi veldig takknemlig for.

Gjør inntrykk

Henøen sier til Romsdals Budstikke at hun er imponert over hvordan de ansatte i kommunen og innbyggerne har håndtert den nye situasjonen. Samtidig merker hun at mange er svært bekymret for framtiden.

– En ting er selve viruset, men det er masse bekymringer i forhold til arbeidsplasser og bedriftenes situasjon. Folk er bekymret for levebrødet sitt og for framtiden. Det er klart at det gjør stort inntrykk på meg.

– Hva er viktigste budskapet ditt til innbyggerne nå?

– At vi alle må forholde oss til retningslinjene som blir gitt slik at vi hindrer spredning av viruset. Nå må vi ha hjerte for hverandre. Selv om vi ikke kan være sammen så må vi stå sammen, sier ordfører Tove Henøen.