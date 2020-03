Stoppet vogntog med mangler – stakk av fra verkstedet

Nyheter

Statens vegvesen stoppet tirsdag kveld et vogntog på kontrollstasjonen på Bergsøya i Gjemnes. Det viste seg at kjøretøyet hadde så alvorlige mangler at det ble ilagt kjøreforbud.

– Vogntog transportert til nærmeste verksted, men stakk av fra verkstedet i Kristiansund i løpet av natten, skriver Statens vegvesen på Twitter.