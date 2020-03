Stillheten i Storgata

Nyheter

Noen mener at det kun er en gate i Molde. Vel, jeg er i hvert fall veldig glad i den gata, og de siste dagene har minnet meg på hvorfor. I en travel hverdag er det så mye man tar for gitt. Muligheten til å kjøre ferskt brød, løpe ned for en rask kaffe på hjørnet eller møte venner på quiz eller til en fotballkamp på 1911. Storgata i Molde er flott. Fra rundkjøring til rundkjøring er det en rekke små og store virksomheter. Gjennom et år tror jeg at jeg er innom de aller fleste av dem. Flinke folk som har bygd en arbeidsplass rundt det som interesserer dem, og med det skapt et levende bysentrum.