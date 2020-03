Deler legestaben i to for å unngå smitte

Nyheter

ÅNDALSNES: - Vi tar i bruk lokaler i den tidligere Åndalsnes sjukeheim som en midlertidig løsning. På dette legekontoret vil det være to leger og annet helsepersonell. Hensikten med å åpne et legekontor der er å forhindre at hele staben ved legesenteret kan bli satt ut av virksomhet som følge av smitte eller karantene, forklarer kommunelege Jon Sverre Aursand i Rauma.

Rauma legesenter har lokaler i rådhuset på Åndalsnes. Fra og med 19. mars blir altså legesenteret delt i to enheter ved at det også blir legekontor i den tidligere sjukeheimen. Det er laget i stand egen inngang direkte til legekontorene i østkanten av bygget. Det er også anlagt rampe egnet for rullestol og rullator.