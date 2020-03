Brunvoll permitterer over 100 ansatte

Nyheter

Som et resultat av virkningene av koroaviruset, og de tiltak myndighetene rundt om har truffet, har en vesentlig del av Brunvolls aktivitet stoppet opp. Spesielt merkbart er akivitetsnedgangen innenfor Ettermarked som gir ringvirkninger for resten av organisasjonen.

Det opplyser Brunvoll via ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Basert på dette må Brunvoll permittere en vesentlig andel av konsernets medarbeidere, enten helt eller delvis. Av hensyn til den usikre situasjonen koronaviruset medfører, med tanke på varighet og omfang, er det i dag ikke mulig for Brunvoll å angi hvor lenge permitteringene vi vare, eller om det vil bli behov for ytterligere permitteringer i tiden framover.

Permitteringen i denne omang gjeder helt eller delvis 160-180 av konsernets rundt 520 medarbeidere totalt i konsernet (Molde, Volda, Dalen, Ålesund).

Brunvoll vil så langt det lar seg gjøre, opprettholde produksjonen i fabrikken framover. Dette vil blant annet avhenge av vareflyt inn, og evne til å få forsendelsene til kundene til å gå som normalt. Gitt det faktum at konsernet foreløpig har noenlunde normalisert aktivitet i produksjonen, vil permitteringene i første omgang i all hovedsak ramme andre funksjoner og områder.

Styret i Brunvoll Holding AS innstiller på å reversere hele det planlagte utbyttet for regnskapsåret 2019, som etter planen skulle betales ut i april.

Medarbeiderne som ikke er berørt av permitteringer i denne omgang, vil få tilbud om å bidra gjennom frivillig lønnsreduksjon i perioden hvor kollegene er berørt av permittering, hvilket mange allerede har sagt seg villig til.

- Det er med tungt hjerte vi er tvunget til å tilpasse vårt aktivitetsnivå gjennom så mange permitteringer på alle våre lokasjoner, men situasjonen er så prekær og usikker at vi må ta disse grepene. Vi forsøker å ivareta alle de som blir hardest rammet så langt det lar seg gjøre, samtidig som vi er både stolte og ydmyke for måten både våre medarbeidere og eiere har respondert solidarisk i denne situasjonen, sier Kåre Øyvind Vassdal, konsernsjef hos Brunvoll via pressemeldinga.