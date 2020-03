Apotek-ansatt smittet

Nyheter

ÅNDALSNES: - Jeg kan bekrefte at vi må holde apoteket stengt, og at alle ansatte er satt i karantene. Vi fikk beskjeden av kommunelege Jon Sverre Aursand onsdag morgen om at vi måtte i karantene, sier daglig leder for Vitus Apotek Åndalsnes, Piotr Liechowski.