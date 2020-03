Snart slutt på betalingsfri ferje?

Nyheter

MOLDE: Kollektivtrafikken i Møre og Romsdal har satt i verk tiltak for å hindre at viruset smitter. På bussene, hurtigbåtene og ferjene fylkeskommunen driver, kreves ikke reisende kontant betaling. Det viktigste er å hindre kontakt mellom billettørene og de reisende. Økonomien kommer i andre rekke. Reisende med kollektivtrafikk skal løse billett via FRAM app eller periodekort, poengterer fylkeskommunen.