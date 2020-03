Slik skal helseforetaket sikre drifta ved sjukehusene

Nyheter

Disse tiltakene inngår i Helse Møre og Romsdals nye tiltakspakke:

For å redusere smittespredning av koronavirus ved sjukehusene og de andre institusjonene i fylket, har ledelsen i Helse MR vedtatt flere nye tiltak for å sikre pasienttilbudet og styrke beredskapen ved sjukehusene.

Møre og Romsdal har en gunstig smittesituasjon i nasjonal sammenheng, og det er derfor viktig med tiltak for at det fortsetter slik, skriver helseforetaket i ei pressemelding.

Tiltak 1: Stans i store deler av den planlagte dagkirurgiske aktiviteten:

Ledergruppa vedtok tirsdag å stoppe store deler av den planlagte dagkirurgiske aktiviteten ved alle sjukehusene i Møre og Romsdal.

- Dette er et grep vi må ta fordi vi har nasjonale forsyningsutfordringer knyttet til smittevernutstyr, blant annet kirurgiske munnbind. Vi vet at utstyr er på veg til Norge, men det vil trolig ikke komme fram de to første ukene. Det er grunnen til at vi nå tar grep og stanser dagkirurgisk aktivitet. Målet er å sikre tilstrekkelig utstyr som vi trenger dersom vi får en betydelig økning i tallet på pasienter som trenger intensivbehandling den nærmeste tida, sier Adm.dir Øystein Bakke.

Bakkes vurdering er at HMR ikke kan opprettholde planlagt drift og risikere å gå tom for smittevernutstyr i en situasjon der foretaket trenger utstyr for å håndtere koronasmitta pasienter. Det betyr at planlagt dagkirurgi vil bli stoppet på alle de fire sjukehusene de nærmeste to ukene, med noen unntak.

- Jeg kan forsikre om at alle inngrep som ikke er medisinsk forsvarlig å utsette, vil bli gjennomført som planlagt. Dette gjelder blant annet kreftoperasjoner og øyeblikkelig hjelp-operasjoner, sier Bakke.

Han gir samtidig sjukehusene i oppdrag å organisere den polikliniske virksomheten på en god måte som minimerer smitterisikoen for pasienter og de ansatte. Det vil i praksis kunne bety at det blir gitt tilbud om video. eller telefonkonsultasjon der det er mulig.

På grunn av stor pågang til sentralbord og avdelingene ved de fire sjukehusene, oppfordrer Bakke pasienter til å ikke ta kontakt på telefon. Ansatte i foretaket vil sjøl ta direkte kontakt med pasienter som får behandlingen sin utsatt.

Tiltak 2: Innfører strenge restriksjoner på bruk av vikarbyrå:

Helse MR innfører strenge restriksjoner for innleie av vikarer fra utlandet. Vedtaket kommer i kjølvannet av at norske myndigheter innførte strengere karantenekrav til reisende fra utlandet.

- Vi ser oss nødt til å minimere bruken av vikarer fra utlandet og vurderer det som et viktig tiltak i arbeidet med å redusere smittespredning av koronavirus. Vi benytter hovedsaklig vikarer fra Danmark og Sverige, men vil inntil videre bare tillate bruk av utenlandske vikarer der det er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp, sier Bakke.

Tiltak 3: Etablerer kohortisolering ved alle sjukehus:

Kohortisolering legger til rette for samtidig isolering av flere pasienter på samme areal. Pasientene kan plasseres i samme rom, eller i flere rom, i en avskjermet del av en sengeavdeling, eller i et helt område/avdeling definert som isolatpost.

- Vi ønsker med dette tiltaket å bidra til å hindre smittespredning til andre deler av sjukehuset hvor andre pasienter blir behandlet, sier Bakke.

TIltak 4: Kornaopplæring av intensivpersonell:

For å sikre at Helse MR har tilstrekkelig og kompetent personell til å håndtere alvorlig sjuke pasienter med koronasmitte, er det startet opplæring av ansatte som kan ta seg av intensivpasienter. Ved alle intensivavdelinger og sengeposter ved de fire sjukehusene har en startet omfattende opplæring og rekruttering.

- Vi har fokus på å gi opplæring og få opp kompetansen for de konkrete oppgavene det vil kunne bli behov for. Hos oss får spesialsjukepleiere opplæring samtidig som vi henter inn intensivressurser fra andre seksjoner ved sjukehusene, sier Bakke.