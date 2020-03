RIR innfører restriksjoner: – Bruk hjemmekontor til noe annet enn å kjøre avfall!

Nyheter

Daglig leder i RIR, Jan-Egil Korsberg, forteller at de i dag går ut med restriksjoner. Disse vil bli sendt på SMS til alle registrerte innbyggere.

- Vi har sett oss nødt til det. I SMSen står det at folk ikke skal oppsøke stasjonen med mindre det er helt nødvendig. Det blir innført restriksjoner, slik at kun to kunder har tilgang til stasjonen samtidig. Vi skal lage sluser, og folk må stå i kø. Det har jo vært rene folkemøter ved stasjonen. Vi vil oppfordre folk til å bruke hjemmekontor til noe annet enn å kjøre avfall til gjenvinningstasjonen. Vi slutter også å ta imot kontanter, så nå blir det betaling kun via Vipps eller bankkort, sier han.

Korseberg forteller at de ikke hadde regnet med et så stort trykk av folk mandag.

- Vi hadde sendt ut melding om at folk ikke skulle komme hvis det ikke var absolutt nødvendig, og regnet med at det kanskje ville føre til at noen ikke kom. Mandag er også langdag hos oss. Basert på pengene som kom inn, så var det like mye folk der som på en av de travleste mandagene ellers i året. Faktisk litt i overkant av det det pleier å være, forteller han.

Korseberg håper nå at folk tar oppfordringa, slik at stasjonen han fortsette å holde åpent.

- Vi måtte stenge stasjonen vår på Eide i Hustadvika i går. Rundt om i landet stenger stasjoner fordi de rett og slett ikke klarer å håndtere trykket. Vi ønsker å ha åpent så lenge som mulig. Men da kan ikke alle som har hjemmekontor rydde huset og komme med avfallet til oss. Vi må få bremset trafikken hvis vi skal klare å holde åpent. Nå prøver vi med sluse, kanskje det hjelper. Det forhindrer kanskje folk fra å ta tur nummer to? sier han.

RIR skriver følgende i ei pressemelding tirsdag:

"RIR ber alle innbyggere om ikke å oppsøke gjenvinningsstasjonene våre med mindre det er absolutt nødvendig. Vi innfører nå restriksjoner på maks to kunder samtidig per stasjon og kun betaling via Vipps eller kort.

Vi skjønner at det kan være fristende å benytte anledningen til å rydde i garasjen når du likevel må tilbringe mye tid hjemme. Vårt ønske er at du motstår fristelsen til å kjøre til gjenvinningsstasjonen. Utsett besøket til senere hvis det ikke haster å få levert avfallet. Er du syk eller i karantene skal du ikke bruke gjenvinningsstasjonene.

Vi gjør alt vi kan for å sørge for at stasjonene er sikre og smittefrie for ansatte og besøkende, slik at vi kan opprettholde dette viktige tilbudet.

Vi innfører adgangsbegrensning på stasjonene: kun 2 kunder samtidig inne på gjenvinningsstasjonen. Vær forberedt på at det kan bli kø.

Det vil ikke lenger være mulig å betale med kontant. Bruk Vipps eller kort.

På gjenvinningsstasjonen er det viktig å holde avstand til de ansatte og andre besøkende. De ansatte tilbyr veiledning, men ikke bærehjelp. God håndhygiene er en selvfølge.

Eide gjenvinningsstasjon er allerede stengt på ubestemt tid. De øvrige stasjonene holder foreløpig åpent, men vi vurderer fortløpende behovet for å stenge eller redusere åpningstid på disse også. Det kan bli nødvendig for å skjerme personellet, eller dersom vi må omdisponere mannskap for å ivareta den viktigste oppgaven vår: henting og behandling av avfall fra boligstrøk, institusjoner og næringsvirksomheter."