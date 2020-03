Person i Molde har testet positivt på koronavirus

Nyheter

Kommunoverlege Cato Innerdal i Molde kommune opplyser til Romsdals Budstikke tirsdag kveld at en person ansatt i helsetjenesten i Molde kommune, har testet positivt for koronavirus.

Vedkommende har vært i Oslo, og det antas at personen er smittet der.

– Vedkommende har ikke vært på jobb den siste uken. Pasienter og kolleger vurderes derfor ikke å ha vært eksponert for smitte, skriver Moelde kommune i en pressemelding.

– Siden vedkommende er helsepersonell, hadde vært på reise og hadde symptom på luftveisinfeksjon ble det gjort undersøkelser som påviste koronasmitte, sier kommuneoverlegen til Romsdal Budstikke.

Vedkommende har vært i karantene i Molde etter hjemkomsten fra Oslo.

-Vi har god oversikt over hvor personen har vært og hvem personen har hatt nærkontakt med. Det er et lite antall, og vi arbeider med smitteoppsporing, sier Innerdal.

I Molde er det to personer vedkommende har hatt nærkontakt med, og disse er nå i karantene.

– Det som i og for seg er bra, er at vi har med et tilfelle der vi greier å spore smitten, og vi ser det som usannsynlig at vedkommende er blitt smittet her sier kommuneoverlegen.

Den smittede personen er i hjemmeisolering.

Per 17. mars er det to personer som har testet positivt i Molde. Den første er nå friskmeldt.

Kommuneoverlegen i Molde vurderer fortsatt at smittetrykket er lavt i Molde.