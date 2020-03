Nav har fått 45.000 søknader om dagpenger ved permittering på fem dager

Nyheter

Kun i løpet av mandag 16. mars mottok Nav 24.900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2.000 ordinære søknader om dagpenger.

Fra torsdag i forrige uke, i løpet av fem dager, har Nav mottatt 45.000 søknader om dagpenger ved permittering.

– Dette er svært høye tall, og vi antar at de fleste av disse vil bli innvilget. Til sammenligning innvilget Nav i toppåret under finanskrisen (2009) vedtak i 48.000 førstegangssøknader om dagpenger ved permittering. Under toppåret i oljekrisen (2016) hadde vi 26.000 innvilgede førstegangssøknader, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng i en pressemelding.