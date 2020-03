Korreks til kommuner som lager for mange koronaregler

Nyheter

Mæland holdt pressekonferanse via nett-TV og telefon tirsdag ettermiddag.

Der påpekte hun at kommunepolitikere over hele landet fatter ulike lokale vedtak for å beskytte innbyggerne mot koronasmitte.

– Det kan være veldig bra. Men noen av disse tiltakene får noen uheldige konsekvenser: Vi kan for eksempel ikke ha en situasjon der kritisk vedlikehold stanses fordi en person er bosatt i én kommune ikke får slippe inn i en annen, sa Mæland.

Hun understreket at hjulene i samfunnet må gå rundt, og da må folk få komme seg på jobb.

Mæland opplyste at hun og helseminister Bent Høie (H) vil holde felles orienteringer for pressen hver dag klokka 16 framover.