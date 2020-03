Kan bli høyeste ledighet siden 2. verdenskrig

Nyheter

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum tror viruskrisen kan føre til den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden annen verdenskrig.

Nav meldte tirsdag at antall personer som er registrert som helt arbeidsledige, har økt med 84.000 bare den siste uka.

Det utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken, opp fra 2,3 prosent i februar.

Men dette er bare begynnelsen, advarer NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

– Dette er førstelinjen. Det er flyselskapene, hotellene og noen av produksjonsbedriftene. Det er før vi har sett annen runde med virkninger, sier Dørum til NTB.

Han frykter at vi om ikke lenge kan øyne «den høyeste ledigheten etter krigen» i Norge.

Forrige ledighetstopp ble nådd sommeren 1993. Den gang steg registrert arbeidsledighet i Norge til over 6 prosent.

«Svært høye tall»

Tallene fra Nav viser at det bare mandag kom inn 24.900 søknader om dagpenger ved permittering.

– Dette er svært høye tall, og vi antar at de fleste av disse vil bli innvilget, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Hun viser til at Nav i 2009, som var toppåret under finanskrisen, innvilget 48.000 førstegangssøknader om dagpenger ved permittering.

Da oljebremsen var på sitt verste i 2016, ble 26.000 førstegangssøknader innvilget.

– Slik situasjonen er nå, venter Nav at ledigheten vil fortsette å øke, sier Vågeng.

En annerledes krise

Dørum mener dagens krise er noe helt annet enn de to foregående krisene.

– Den er vesensforskjellig ved at det nå er tilgangen til arbeidskraft, og dermed produksjonssiden, som primært treffes av tiltakene. Så treffer dette etterspørselen, sier han.

Nøyaktig hvor mange som vil bli permittert, tør sjeføkonomen ikke spå.

– Men det vi kan være ganske sikre på, er at det i store deler av norsk næringsliv blir stillstand framover, sier han.

– I den perioden, hvor vi er i dvale og ting går på sparebluss mange steder, vil det være ekstremt viktig at vi holder produksjonsstrukturen intakt og bedriftene flytende.

Oljebransjen rammet

Viruskrisen treffer også petroleumsnæringen, og Equinor varslet tirsdag at selskapet har satt krisestab for å håndtere situasjonen.

En rekke tiltak er allerede iverksatt for å hindre at spredning av koronaviruset rammer produksjonen. Equinor har redusert aktiviteten på felt og anlegg, innført mulighet for hjemmekontor og innført strenge reiserestriksjoner og karanteneregler.

Fagforbundet Safe opplyser til NRK at omtrent 1.000 oljearbeidere har fått permitteringsvarsel.

Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Jon Georg Dale etterlyser ekstraordinære tiltak fra olje- og energiminister Tina Bru (H) for å sikre at produksjonen kan holdes i gang.

– Dersom plattformer må stenges ned på grunn av mangel på kritisk personell, kan dette få store økonomiske konsekvenser for selskapene og for inntektene til staten, påpeker han.

Bekymring i handelsnæringen

Hovedorganisasjonen Virke frykter at situasjonen også kan ramme handels- og tjenestenæringen hardt.

En medlemsundersøkelse viser ifølge Virke at spesielt faghandelen strever, og at én av fem i faghandelen frykter konkurs innen to uker.

– Jeg er dypt bekymret for utviklingen vi ser nå. Tusenvis av arbeidsplasser kan forsvinne i løpet av kort tid, sier Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.