- Ikke oppsøk legekontorene!

- Det er svært viktig at personer med luftveisinfeksjoner nå ikke oppsøker legekontorene direkte. Dette vil kunne resultere i at hele kontoret blir «satt ut av spill», sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

- Avtal på forhånd

Han sier at det er viktig at pasienten primært tar kontakt med legekontorene via SMS eller internett for timebestilling.

- Det er mange som ringer legekontorene på telefonen, og dette går utover kapasiteten til å håndtere henvendelser som ikke kan vente, sier han.

De fleste legekontor praktiserer nå stengte dører med bare adgang etter avtale.

- Kontorene er «åpne», men de fleste har imidlertid stengt døra. De ber om at alle pasienter som skal til konsultasjon, har avtalt dette på forhånd, sier Innerdal.

Begrenses til et minimum

En del legekontor har måtte hive seg rundt å få til videokonsultasjoner, mens noen fortsatt strever med hastighet på linjer.

- Flere av legekontorene har allerede drevet lenge med videokonsultasjoner. De fleste har dette allerede på plass, og de resterende 1-2 legekontorene vil ha dette oppe å gå i løpet av kort tid. Jeg har ikke fått informasjon om at nettkapasitet skal være et problem, men ved et av legekontorene jobbes det imidlertid med å få sikret fibertilkobling med tilstrekkelig kapasitet, forteller kommuneoverlegen.

- Hva med pasientene, ikke alle har mulighet til dette?

- Alle pasienter som har behov for fysisk undersøkelse av lege, vil få dette. Samtidig er det viktig å understreke at det i situasjonen vi nå står i, er det avgjørende å begrense antallet konsultasjoner til et minimum. Dette for å redusere risiko for at leger og deres medarbeidere blir smittet av koronaviruset. Da vil disse måtte gå i karantene. Det vil kunne gjøre kapasiteten i legetjenesten enda vanskeligere, sier Innerdal.

Utsetter planlagte konsultasjoner

Mange legekontor sier nå at de utsetter alle planlagte konsultasjoner om ting som kan vente. Det kan være diverse attester som for eksempel førerkort. Flere vil også vente med oppfølgning av stabile kroniske sykdommer.

- Hver enkelt fastlege gjør vurderinger av dette. Slik situasjonen er nå er det stort trykk på legetjenesten. Det er derfor viktig at man bruker ressursene på en god måte. Det innebærer at konsultasjoner som kan vente kan bli utsatt og at henvisninger som kan vente, må vente, sier Innerdal.