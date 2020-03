Nyheter

Karantene for 60 fengselsansatte

60 ansatte i Kriminalomsorgen sørvest, som inkluderer Rogaland og Agder, er i karantene. Det har ført til at fengslene er nødt til å løslate innsatte med kortere dommer før tiden.

Kriminalomsorgen forteller om en prekær situasjon og at vikarer under etatsutdanning blir hentet inn for å bedre situasjonen.

Børsuro i Asia

Nikkei-indeksen åpnet ned 3 prosent da børsene i Japan åpnet tirsdag og fulgte den globale trenden med virusfrykt og markedsnedgang, men hentet seg inn igjen i løpet av dagen.

Nikkei la etter hvert på seg 0,7 prosent, mens Hongkong var opp 0,9 prosent. Aksjene steg også på børsene i Thailand og Australia, men falt i andre markeder.

Smitteforsker tror restriksjonene varer

Effekten av koronatiltakene vil først bli synlige om tidligst to uker, sier smitteforsker Arnoldo Frigessi. Han spår restriksjoner i to måneder.

– Det er veldig viktig å ikke miste motet, selv om effekten ikke ser så stor ut om to uker. Resultatene kommer ikke til å se fantastiske ut. Men det er viktig å huske at det sannsynligvis hadde vært mye verre uten restriksjonene, sier Frigessi til Klassekampen.

Nominasjonsvalg utsatt

Den republikanske guvernøren Mike DeWine beordrer at avstemningen til nominasjonsvalget i Ohio tirsdag utsettes av hensyn til folks helse.

Han fikk først nei da han ba domstolen utsette valget i delstaten til juni på grunn av koronaviruset. Nominasjonsvalgene tirsdag for Demokratene og Republikanerne i Illinois og Florida kommer imidlertid til å gå som planlagt.

Uefa avlyser hotellrom i EM-by

Et hotell i København, en av vertsbyene for fotball-EM i år, var nesten fullbooket av Uefa. Nå er alle rommene avbestilt, skriver avisen BT.

Det europeiske fotballforbundet skal reservert omkring 80 prosent av København-hotellets kapasitet for sine representanter. Tirsdag diskuterer forbundet om EM lar seg gjennomføre.