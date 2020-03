1.700 permittert i Møre og Romsdal

Nyheter

(Smp.no) Det viser en ny statistikk fra NAV. Tallene har økt voldsomt de siste dagene.

Av de drøye 1.700 personene i fylket som nå er i ferd med å bli permittert fikk NAV søknad fra hele 933 bare på mandag denne uka. Dette er en økning i permitteringer en aldri før har sett maken til. Tallene er langt høyere enn de var under finanskrisen i 2009.

Tallene viser at Møre og Romsdal så langt ikke er mer berørt av konsekvensene av korona-viruset enn andre deler av landet. Oslo og Viken er de to fylkene med klart fleste personer i permisjon. Men også Vestland er kraftig rammet med over 6.000 personer i permisjon.

Nivået i Møre og Romsdal er omtrent som for Nordland og Troms og Finnmark. Agder har nå drøyt 2.000 person i permisjon.

– De første 2-3 ukene er avgjørende Banksjef og næringslivstopp Kolbjørn Hegdal skryter av myndighetenes tiltakspakke, men er usikker på om det er nok.

Totalt er det i for hele landet kommet inn 45.000 søknader om dagpenger for folk som er permittert.

Samtidig øker sjukefraværet som følge av påvist korona-smitte, eller mistanke om smitte, kraftig. I Møre og Romsdal er 369 personer sjukmeldt som følge av dette. På landsbasis er tallene over 12.000 personer viser tallene fra NAV.

– Alle sjåførene kan bli permittert Turbussfirmaet Tornes Bussreiser AS var så godt som fullbooket for våren og sommeren. Så kom koronaviruset. – Vi har sendt permitteringsvarsel til alle sjåførene, forteller daglig leder Per Ståle Tornes.

Også her er det en kraftig økning de siste dagene. Bare i går mandag ble 139 personer i Møre og Romsdal sjukmeldt som følge av koronasmitte eller sjukdom med mistanke om denne smitten.

Dette er langt høyere enn tallet på bekrefta smitta i fylket.

Grunnen til det er at en ikke blir testet selv om en melder inn at en er syk med symptomer som minner om korona-smitte.

Saka var først publisert i Sunnmørsposten.