– Kjenner på fortvilelsen

Nyheter

HUSTADVIKA: For snart to år siden kunne Camilla Beinset ønske kundene velkommen til ny butikk i Bølgen kjøpesenter i Elnesvågen. Millas AS heter butikken, og selger klær for aldersgruppa 0-16 år, samt gaveartikler og retro interiør-artikler. Kort tid etter at Millas AS startet, var også to andre butikker åpningsklar; Velvet og Aandahls. Millas AS fikk en god start.