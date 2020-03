– Jeg har brukt mye tid og krefter på å etablere meg, så det var et sjokk å måtte stenge

Nyheter

– Jeg har jobbet tolvtimers dager i ett og et halvt år for å gjøre spa-tilbudet kjent og få en fast kundemasse til behandlinger, så det var veldig ergerlig å måtte stenge nå, forteller driver av Seilet Spa i Gideonvegen, over Moldebadet og Bris, til Romsdals Budstikke tirsdag.