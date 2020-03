Mann dømt til tvungent psykisk helsevern for vold mot adoptivforeldre

Nyheter

En mann i Ørskog på Sunnmøre er dømt til tvunget psykisk helsevern for grov kroppsskade mot sine adoptivforeldre. Adoptivmora, som opprinnelig kommer fra Vestnes kommune, døde av skadene.

Dommen falt i Sunnmøre tingrett mandag, skriver NRK.

Mannen ble siktet for grov kroppsskade 4. august 2019, etter at han selv hadde varslet politiet om hendelsen. Kvinnen i 70-årene døde to dager senere, og mannen ble alvorlig skadd. Handlingen skal ha skjedd i psykotisk tilstand. Mannen innrømmet straffskyld i retten.

Mann tiltalt for dødsvold i på Sunnmøre i fjor En 36 år gammel mann er tiltalt for grov kroppsskade med døden til følge etter at moren døde etter en voldsepisode i Ørskog i Ålesund kommune i august i for

