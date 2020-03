Istad Fiber: – Fortsatt veldig god kapasitet i nettet vårt

Nyheter

Uninett, som er ansvarlig for at forskning og høyere utdanning i Norge har internettforbindelse, opplyser til Khrono at det er en fare for at mange hjemmenett vil bli overbelastet.

Overbelastning

– Når hele familien er i karantene, vil det være et problem at jobbtrafikken må dele kapasitet med at barna spiller spill og ser på Netflix og lignende. Det er fare for at mange hjemmenett vil bli overbelastet, og ikke er godt dimensjonert for videotrafikk som trengs for forelesere i karantene, skriver administrerende direktør Tom Røtting i Uninett AS i en epost til nettstedet.

Det er altså i de ulike hjemmenettverkene det kan oppstå problemer. Det bekrefter også daglig leder i Istad Fiber, Tarje Nordstrand Jacobsen:

– Hvis noen opplever at det går treigt, så skal det ikke skyldes kapasiteten hos oss. Trådløse signal rundt om i hjemmene kan selvsagt bli satt på prøve, fordi det er mange enheter som er på nett samtidig, og noen av dem er kanskje ikke blant de nyeste, heller. Men om noen opplever at det går treigt i dag, så skyldes det sannsynligvis enkeltforhold i hver enkelt husstand, og ikke kapasitetsutfordringer i nettet vårt. Dersom noen opplever vedvarende problem, så ta kontakt med kundesenteret vårt, gjerne på chat eller epost da det er stor trafikk om dagen inn til kundesenteret, sier Nordstrand Jacobsen til Rnett.

30 prosent over normalen

Når det gjelder deres egen kapasitet, så har vi fortsatt mye å gå på, understreker han.

– Vi ser at det er noe økt trafikk, men det er litt tidlig å si hvor mye det blir. Dette er vel den første virkelig store dagen, selv om det var hjemmeundervisning også på fredag. Det er mange arbeidstakere som startet med hjemmekontor først i dag. Trafikken var rundt 30 prosent høyere enn normalt torsdag og fredag i forrige uke, og på ettermiddag/kveld lå den 10-15 prosent høyere enn det den vanligvis gjør, sier han.

– Så langt i dag er det også noe økt trafikk, men det er fortsatt veldig god kapasitet i nettet vårt. Vi er ikke i nærheten av å se de store toppene, som vi for eksempel kan se når det er store idrettsarrangement som streames rundt om på dagtid. Det er da vi historisk sett har hatt trafikktoppene våre. Så foreløpig ser det bra ut med tanke på robustheten og kapasiteten i nettet vårt.

Nordstrand Jacobsen opplyser at Istad Fiber har rundt 8.000 kunder, primært i privatmarked, i gamle Molde kommune og Hustadvika.