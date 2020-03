Glass permitterer

Nyheter

Lørdag gikk Glass ut med pressemelding om at det populære spisestedet fortsatt holdt åpent. Nå har restauranten likevel bestemt seg for å stenge dørene..

– Vi har nå i lys av situasjonen bestemt oss for å stenge også Glass fra mandag 16. mars. Samtlige ansatte permitteres, skriver Glass-sjef Bjørn Olav Andersen i en melding til Rbnett.

Tungt hjerte

Ifølge Andersen er det med tungt hjerte at ledelsen har bestemt seg for å stenge nå, men at de gjør det på grunn av situasjonen rundt koronaviruset og faren for å spre viruset.

– Vi tar selvfølgelig vår del av ansvaret og ønsker å bidra til å stoppe spredningen snarest mulig.