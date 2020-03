Derfor blir ikke alle testa - kan være store mørketall

Nyheter

(SMP.NO) - Jeg forstår at mange er utåmodige og venter på prøvesvar. Det er et voldsomt trykk. Vi jobber det vi klarer.

Det sier Einar Nilsen, avdelingssjef og overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus. Laboratoriumet får inn alle koronatestene fra Møre og Romsdal.

Totalt har laben utført ca. 750 prøver. Over 500 av dem i løpet av de siste tre dagene.

- Vi er en liten lab som har klart å lage diagnostikk - først på en metode, og så gikk vi tom for kit. Så måtte vi lage en ny metode. En prosess som vanligvis tar noen måneder, har vi gjort to ganger på noen uker, sier Nilsen.

- Det er kun fem-seks ansatte som kan utføre denne diagnostikken som er svært krevende. Vi prøver å lære opp nye folk, men har ikke mange å ta av, sier han.

Helseforetaket har kontaktet NTNU for å prøve å få inn siste års bioingeniørstudenter som kan læres opp i å utføre diagnostikken.

- Vi må stå sammen, ikke klandre hverandre

Gamle lokaler og dårlige transportordninger er andre utfordringer for laben. Lokalene måtte bygges om for å verne ansatte mot smitte. Til sist er mangel på utstyr en utfordring.

- Vi har ikke noen stabil tilgang på reagensene og kjemikaliene vi trenger, sier Nilsen.

- Det er en umulig måte å holde på. Det går hardt for seg, så jeg håper at alle der ute ikke jakter på noen å skylde på. Vi må heller dra ilag, sier overlegen.

Trolig mørketall

Kommuneoverlege i Ålesund Olav Mestad sier at de følger Folkehelseinstituttet sine råd for testing. Fredag kom beskjeden om at folk som er i hjemmekarantene ikke lenger skal testes selv om man har lette symptomer. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

- I starten testet vi 6-7 per dag, før vi en periode var oppe i 11-12. Fredag og lørdag har vi testa mellom 30 og 45 per dag, sier Mestad. I tillegg har Helse Møre og Romsdal startet med egne teststeder for ansatte på Ålesund sjukehus.

Sjøl om Møre og Romsdal kun har 20 som er bekrefta smitta, kan det være store mørketall.

- Overalt nå er det mørketall. Det må vi regne med, sier Mestad.

- Vi er i den heldige situasjonen har vi har litt lavere antall smittede enn mange andre områder. Dermed er det nok mindre spredning hos oss, men det kan fort utvikle seg. Derfor er det utrolig viktig at folk følger råd om å holde seg hjemme og unngå å samles.

Hardkjør

På laboratoriet i Molde begynte hardkjøret allerede for noen uker siden.

De prøvde å være klare til smellen kom, og den kom på torsdag, forteller Nilsen. Da la regjeringen fram de strengeste tiltaka som er innført i Norge i fredstid. Alvoret gikk opp for mange.

Overlegen ved laboratoriet i Molde sier at de nå klarer 200-300 tester per dag. Hadde de hatt ubegrensa tilgang på utstyr kunne dette blitt justert opp.

- Nå prøver vi å ta alt vi får inn, men vi må legge noen føringer. Noe annet er uansvarlig. Vi kan ikke bruke opp alt utstyret vi har uten å være sikra nytt, og vi kan ikke slite ut våre ansatte allerede nå.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.