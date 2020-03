268 testet i Molde til nå

Nyheter

- Det er et stort press på telefonene, og vi har det utrolig travelt, men får til det vi skal, sier assisterende kommuneoverlege Signe Hjorth.

Fortsatt velger man å ha åpent for testing mellom klokka 08.00 og 16.00.

- Det er fordi vi ikke kan overbelaste systemet. Det er jo sykepleiere som tar testene, og vi trenger å ta vare på andre pasienter også, sier Hjorth.

Ikke alle blir testet

Mandag gikk Folkehelseinstituttet ut med at alle med symptomer på luftveisinfeksjoner, skal holde seg i hjemmekarantene og gå ut i fra at det dreier seg om koronasmitte. Samtidig har man gitt kraftige restriksjoner på testing. Nå testet kun helsepersonell med symptomer på luftveisinfeksjoner, personer med de samme symptomene og krever innleggelse på sjukehus eller personer som allerede er på en helseinstitusjon.

- Blir folk frustrerte av at de ikke blir testet når de er sjuke?

- Jeg synes i grunn at folk er ganske nøysomme, og føler ikke det er et problem. Det er forståelig at enkelte kan bli frustrerte, men vi har rett og slett ikke kapasitet til å stede dem, sier Hjorth.

Skal gå ut fra at man er smittet

Mandag ble det kjent at personen som var smittet av koronaviruset i Molde, nå er friskmeldt. Likevel kan man ikke si at ingen er smittet av viruset i kommunen, siden ikke alle med symptom blir smittet. I går gikk derfor kommuneoverlege Cato Innerdal ut og understreket hvor viktig det var å overholde hjemmekarantenen.

- Sitter man i karantene eller isolasjon og får symptomer på luftveisinfeksjon, skal man gå ut fra at det dreier seg om koronasmitte, sa Innerdal i går.

Nå er Molde kommune stengt Kommunen innfører karantenekrav for til- og hjemreisende som har vært i store deler av Sør-Norge. Har du ikke bosted i Molde eller Hustadvika og kommer fra Sør-Norge forbys du å komme til kommunene.

Mandag ettermiddag er det ingen bekrefta tilfeller av koronasmitte i Molde.

Over 200 testet i Molde

Totalt har laben ved Molde sjukehus utført ca. 750 prøver. Over 500 av dem i løpet av de siste tre dagene.

Einar Nilsen, avdelingssjef og overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus, sier til Sunnmørsposten at de nå klarer 200-300 tester per dag. Hadde de hatt ubegrensa tilgang på utstyr kunne dette blitt justert opp.

- Nå prøver vi å ta alt vi får inn, men vi må legge noen føringer. Noe annet er uansvarlig. Vi kan ikke bruke opp alt utstyret vi har uten å være sikra nytt, og vi kan ikke slite ut våre ansatte allerede nå, sier Nilsen til Sunnmørsposten.

Så mange personer har blitt testet av korona-teamet i Molde kommune:

Mandag 2. mars: 2

Tirsdag 3. mars: 2

Torsdag 5. mars: 4

Fredag 6. mars: 2

Søndag: 8. mars: 3

Mandag: 9. mars: 18

Tirsdag 10. mars: 7

Onsdag 11. mars: 19

Torsdag 12. mars: 30

Fredag 13. mars: 60

Mandag 16. mars: