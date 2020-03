– Alle sjåførene kan bli permittert

Nyheter

HUSTADVIKA: – Vi har aldri før hatt så god booking på turer som vi hadde nå i vinter. 90 prosent av all kapasiteten vår med 10 busser var bestilt og kontraktsfestet. Nå står turene i fare for å ikke bli gjennomført. Vi har derfor sendt varsel om permittering til alle sjåførene, både våre fast ansatte og sjåfører som kommer hit for å kjøre i sommersesongen, opplyser daglig leder i reiselivsbedriften Tornes Turbusser AS, Per Ståle Tornes.