Hålke? Holke? Flott? Flått?

Både «lov», «kål», «godt» og «gått» uttaler me med den same vokallyden å, men me skriv dei ikkje med same bokstaven. Ord som me uttaler med o-lyd, skriv me derimot aldri med bokstaven å. Fordelinga på «o» og «å» i skrift har med språkhistoria å gjere og er i grove trekk den same i dei tre skandinaviske språka norsk, dansk og svensk. Bokmål og nynorsk har lik fordeling bortsett frå mindre ordgrupper.