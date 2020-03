Strakstiltakene gir et lite pusterom

Nyheter

Etter hvert som vi tar inn over oss at smittesituasjonen rundt koronaviruset kommer til å berøre oss i uker og måneder framover, blir økonomiske tiltak helt nødvendige for at både bedrifter og vi som privatpersoner skal komme oss over kneika. Norges Bank var først ute da sentralbanken fredag morgen besluttet å sette ned styringsrenta fra 1,5 til 1,0 prosent. Lavere rente vil gjøre det rimeligere for alle som har lån, enten det er private boliglån eller bedrifter som låner penger. Sentralbanksjef Øystein Olsens beskjed var at vi står overfor en markant nedtur i økonomien. Det er usikkert hvor lenge nedturen varer, men økonomer spår at det kan bli oppimot 10.000 flere arbeidsledige i Norge som følge av virussituasjonen.

Regjeringa fulgte opp med økonomiske strakstiltak. Hensikten er å gi bedrifter et lite pusterom, og på den måten prøve så godt som mulig å unngå at ansatte mister jobben. Det er brutalt når en liten eller en stor bedrift opplever at inntektene svikter over natta. Noen bransjer opplever dette hardere enn andre; flybransjen, reiselivsbransjen, kulturbransjen, restauranter og serveringssteder og en rekke små virksomheter som driver personlig tjenesteyting. For bedrifter som ser seg nødt til å permittere ansatte, er lettelsen i permitteringsreglene nødvendig. Regjeringa reduserer perioden der arbeidsgiveren betaler lønna ved permitteringer, fra 15 til to dager. Næringsdrivende får også utsatt fristen for å betale skatt. Oppmjukinger i skattereglene kan gjøre det enklere for bedrifter som går med underskudd å unngå oppsigelser eller konkurs.

Tiltakene regjeringa kom med fredag, var helt nødvendige. Vi oppfatter strakstiltakene som første trinn på en veg der staten blir nødt til å ta i bruk uvante virkemidler for å ta vare på arbeidsplassene og gi bedriftene helt avgjørende hjelp. Situasjonen endrer seg fra dag til dag. I dagene som kommer vil det være behov for raske, treffsikre tiltak fra regjeringens side inn mot ulike bransjer og virksomheter. Ansvaret som hviler på regjeringa er stort. I denne situasjonen er det styrke at det er tverrpolitisk enighet om de fleste tiltakene regjeringa til nå har satt i verk.