Politiet med oppfordring mot private fester i kveld

Nyheter

Det sier operasjonsleder i Møre og Romsdal, Borge Amdam, til Rbnett lørdag kveld. Bakgrunnen er følgende tweet han la ut lørdag ettermiddag:

– Vanskelige og utfordrerne tider ligger foran oss. Ta fornuftige valg og følg Helsedirektoratets oppfordringer, skriver politiet i Møre og Romsdal på twitter, og legger til:

– I kveld er ikke rette tiden for at folk samles i leiligheter på vorspiel etc. Ta vare på dine nærmeste.

– Hvorfor legger politiet ut en oppfordring til å droppe private fester i kveld?

– Det er lørdag, mye er stengt, og vi håper vi slipper å oppleve å måtte reise rundt på fester med mye folk samla, sier Amdam.

Bakgrunnen er sjølsagt kampen mot korona-smitte.

– Vi håper folk er seg sitt ansvar bevisst, og tenker seg om før de samles mange sammen, og gjerne med en del alkohol, slik det normalt vil bli, sier Amdam.

Oppfordringa bunner i påleggene fra Helsedirektoratet om holde avstand til hverandre for å unngå smitte. Det var med dette formålet regjeringa torsdag innførte de mest omfattende og inngripende tiltaka i Norge siden krigen, blant annet ved å stenge alle skoler.

Hold kontakten digitalt

Amdam vister for øvrig til at voksne ofte klager på at unge spiller for mye data og mest har digital kontakt med venner.

– Nå er det ikke tiden for å klage på det, sier han.