Nyheter

Stortinget forhandler om regjeringens krisepakke

Flere av opposisjonspartiene på Stortinget uttrykte fredag misnøye med krisepakken som ble lagt fram av regjeringen.

Lørdag fortsetter forhandlingene i finanskomiteen om pakken som vil koste 6,5 milliarder kroner.

Innreiseforbud trer i kraft i Danmark

Danmark stenger grensene for alle utlendinger fra lørdag klokka 12.

Fra samme tid vil nesten alle ferjeforbindelser mellom Norge og Danmark opphøre inntil videre. Det er bare Fjordline som satser på å seile en spesielt opprettet ferjestrekning mellom Kristiansand og Hirtshals.

Japans statsminister møter pressen

Shinzo Abe har varslet en pressekonferanse om koronapandemien klokka 10. Fredag vedtok landets parlament en lov som gir statsministeren anledning til å erklære unntakstilstand i landet for å bekjempe koronaviruset.

Japan hadde fredag registrert 1.400 smittede og 26 døde. Tallene har økt de siste dagene.

Opposisjonen varsler protester i Moskva

Overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen ventes å godkjenne forslaget til grunnlovsendringer som åpner for at president Vladimir Putin kan fortsette som landets leder selv etter at hans nåværende presidentperiode er over.

Samme dag har opposisjonen varslet protester mot politisk undertrykkelse.