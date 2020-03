Nyheter

To kritisk skadd i trafikkulykke på Askøy

Seks personer er skadd, to av dem kritisk, etter at fire biler har vært involvert i en kollisjon på Askøy utenfor Bergen.

Politiet ble varslet om ulykken på riksvei 5266 ved Fromreide på Askøy klokka 23.18. De skadde personene i bilene skal er personer mellom 18 og 21 år.

Passasjerer på Bergensbanen må i karantene

Passasjerer på Bergensbanen må i karantene og skal testes for koronavirus etter at en mann hadde gått rundt i toget og hostet på folk. Mannen ble pågrepet på Ål stasjon.

Det var 60 passasjerer om bord i toget, og de som satt i samme vogn som mannen må i hjemmekarantene, skriver Bergens Tidende.

Bill Gates trekker seg fra Microsoft-styret

Bill Gates trekker seg fra styret i Microsoft for å bruke mer til på veldedig arbeid, opplyste teknologiselskapet fredag.

Gates sluttet å være involvert i det daglige arbeidet i selskapet for mer enn et tiår siden. Nå vil 64-åringen vie all sin tid til stiftelsen som er oppkalt etter ham selv og kona Melinda.

Iran fordømmer USAs luftangrep

Irak kaller det amerikanske angrepet som tok livet av seks mennesker et brudd på landets suverenitet og mener det kan få alvorlige konsekvenser for landet.

Det amerikanske angrepet var en gjengjeldelse for rakettangrepet mot en militærbase nord for Bagdad. USA mener en Iran-støttet milits sto bak angrepet og bombet militsens våpenlagre i Irak.

Få nye smittetilfeller i Kina og Sør-Korea

Kina melder om 11 nye smittede og 13 dødsfall det siste døgnet som følge av koronaviruset.

Sør-Korea rapporterte lørdag på sin side om at 107 flere har fått påvist koronasmitte i landet. Dermed fortsetter nedgangen i tallet på nye smittede, og flere blir erklært friske enn dem som blir syke.