Slik melder du behov for plass i barnehage og småskole

Nyheter

– De som jobber med samfunnskritiske funksjoner, og som trenger et tilbud i barnehagen eller skolen i Molde kommune, skal registrere seg nå. Tilbudet blir tilgjengelig fra mandag 16. mars, opplyser Ann-Mari Abelvik i en pressemelding.

Abelvik er kommunalsjef for oppvekst, kultur og velferd.

Hun forteller at det er lagt ut registreringsskjema på Molde kommunes nettsider. Klikk for å få tak i skjemaet her.

Skjemaet blir også distribuert via skolene.

Rbnett får opplyst at barn av aktuelle yrkesgrupper skal gå i sin vanlige barnehage.

Disse har rett på plass

Tilbud om plass i ellers stengte kommunale og private barnehager og barneskoler, gis til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller har andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper, opplyser kommunen om på sine nettsider:

Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene

Tilbudet om skole gjelder primært barnetrinnet 1.-4. trinn, og eventuelt elever med spesielle behov på 5.-7. trinn, skriver kommunen. Og videre:

«Når det gjelder tilbud til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, vil informasjon om dette komme over helga.»