Seks trafikkulykker på glatta – flere til legesjekk

Nyheter

Det har fredag ettermiddag og kveld vært fire bilulykker og trafikkuhell i fylket, og politiet har advart om glatte kjøreforhold i snøværet.

Kl. 16.44 meldte de om en front mot front-kollisjon i Ørskog, der de to involvert førerne ble kjørt til sjukehus for sjekk.

Kl. 18.39 skrev politiet på twitter om en trafikkulykke i Breivika i Ålesund. Det hadde en personbil kjørt av veien. To personer var involvert. De ble kjørt til sykehus, «tilsynelatende ikke alvorlig skadet», skrev politiet. Trafikken dirigeres forbi.

Kl. 18.34 meldte brannvesenet at de rykket ut etter melding om et trafikkuhell ved Bunnpris på Årø i Molde. Her meldes det ikke om noen personskader.

Kl. 18.35 forteller politiet om en trafikkulykke i Vika i Isfjorden, der en personbil hadde kjørt av vegen. Nødetatene rykket ut til stedet. To personer ble kjørt til legevakta for sjekk. Trafikken går som normalt forbi stedet.

Kl. 21.04 skriver politiet på twitter om et et vogntog som har velta på siden i grøftekanten på riksveg 70 i Ålvundfjord. Ingen ble skadd i uhellet, og trafikken går greit forbi stedet, ifølge politiet. Bergingsbil vil starte berging seinere fredag kveld. Det må da påregnes en kortvarig stengning av veien utover kvelden og natta.

Kl. 21.30 melder politiet om et trafikkuhell på Myrvåg i Herøy. Der har en personbil kjørt av vegen og fått noen materielle skader. Føreren og passasjeren framstår uskadd, ifølge politiet, men de kjøres til legevakt for sjekk. Trafikken går som normalt forbi stedet.