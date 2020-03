Fjord1 ber folk bli sittende i bilen på ferja

Nyheter

Det er på sambandet Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya at Fjord1 fredag sender pressemelding om tiltaket for å begrense smittefaren av koronaviruset.

«I den forbindelse ber vi samtlige av våre passasjerer følge "Forebyggende råd på reise" utgitt av Folkehelseinstetuttet. Videre oppfordrer vi samtlige passasjerer som kommer med bil eller buss, om å bli værende i kjøretøyet under overfarten. Forlat kun kjøretøyet hvis det er helt nødvendig. Takk for at dere viser hensyn», er budskapet for den ferjedriveren.